Cipher Mining: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cipher Mining präsentierte am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Cipher Mining hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 59,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cipher Mining einen Umsatz von 42,2 Millionen USD eingefahren.

Cipher Mining vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,150 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 48,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 223,94 Millionen USD, während im Vorjahr 151,27 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 0,343 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 248,31 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at