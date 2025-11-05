|
Cipher Mining gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Cipher Mining stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,260 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 197,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 71,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 24,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
