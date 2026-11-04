Cipher Mining gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cipher Mining hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 62,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at