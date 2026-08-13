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13.08.2026 06:31:29
Cipher Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Cipher Pharmaceuticals stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,22 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,320 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,7 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 9,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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