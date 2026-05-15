Cipla: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cipla hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Cipla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,87 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15,13 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,80 Prozent zurück. Hier wurden 65,41 Milliarden INR gegenüber 67,30 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 48,03 INR. Im letzten Jahr hatte Cipla einen Gewinn von 65,29 INR je Aktie eingefahren.

Cipla hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 281,63 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 274,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at