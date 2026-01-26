|
Cipla gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cipla hat am 23.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,09 USD. Im letzten Jahr hatte Cipla einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 794,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 837,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
