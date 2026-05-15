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15.05.2026 06:31:29
Cipla informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cipla hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,03 Prozent auf 714,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 776,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,540 USD. Im Vorjahr hatte Cipla 0,770 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahr hat Cipla im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,19 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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