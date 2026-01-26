Cipla: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cipla hat am 23.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 8,37 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 19,45 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 70,74 Milliarden INR gegenüber 70,73 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 15,01 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 75,09 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at