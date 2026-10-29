Cipla vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cipla hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 774,7 Millionen USD, gegenüber 869,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,89 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at