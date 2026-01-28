|Wirtschaft des Euroraums
Cipollone von EZB: BIP könnte Notenbank-Prognosen übertreffen
Cipollone zufolge ist es außerdem eine gute Nachricht, dass die jüngste BIP-Revision im Wesentlichen auf Investitionen zurückzuführen gewesen sei. "Dies ist nicht nur eine nachfrageseitige, sondern auch eine angebotsseitige Komponente. Es bedeutet Investitionen in größere [Produktions-]Kapazitäten, was ein schnelleres Wachstum stützt, ohne die Preisstabilität zu gefährden", sagte er. Es sehe so aus, als ob das EZB-Basisszenario [in den Prognosen] immer glaubwürdiger werde. "Ich rechne nicht mit größeren Änderungen, es sei denn, es passiert etwas Dramatisches", fügte er hinzu.
Cipollone, der als "geldpolitische Taube" gilt, warnte zugleich, dass infolge der jüngsten weltpolitischen Geschehnisse zu einem Anstieg der Unsicherheit kommen könnte. "Dies könnte die Robustheit der Erholung beeinträchtigen, da es ein Risiko für Investitionen darstellen würde", sagte er. Infolgedessen würde der oben genannte positive Aspekt untergraben.
