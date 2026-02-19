CirChem Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CirChem Registered präsentierte in der am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

CirChem Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 66,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 6,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,330 SEK beziffert. Im Vorjahr waren -0,040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat CirChem Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 51,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,96 Millionen SEK im Vergleich zu 20,66 Millionen SEK im Vorjahr.

