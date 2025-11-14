CirChem Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CirChem Registered hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CirChem Registered ein EPS von 0,150 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 92,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,8 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,2 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at