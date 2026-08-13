circlace legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

circlace hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

circlace vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7,95 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,580 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,00 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,24 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at