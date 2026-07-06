Circle Internet Group Aktie
WKN DE: A417ZL / ISIN: US1725731079
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06.07.2026 18:26:56
Circle Internet Group Has a Brand-New Stablecoin Rival. What Does That Mean For Circle Stock?
On June 30, a coalition of more than 140 financial, tech, and retail giants -- including Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock, Coinbase (NASDAQ: COIN), Alphabet's Google, and Shopify -- backed a new stablecoin called Open USD (OUSD).Shares of Circle (NYSE: CRCL), the fintech company that mints the USD Coin (CRYPTO: USDC) stablecoin, immediately plummeted after the announcement. Let's see why Circle's stock dropped, and whether that pullback is a buying opportunity for patient investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Circle Internet Group
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