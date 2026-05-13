Circle Internet Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Circle Internet Group äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 694,1 Millionen USD gegenüber 578,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at