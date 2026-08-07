Circle Internet Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Circle Internet Group hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Circle Internet Group -2,110 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 701,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 658,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at