Circle Internet Group Aktie

Circle Internet Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A417ZL / ISIN: US1725731079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 13:11:16

Circle Internet Group Q4 Profit, Revenue Surge; Shares Jump Over 15% In Pre-Market

(RTTNews) - Circle Internet Group, Inc. (CRCL), a financial technology firm, on Wednesday reported sharply higher profit for the fourth quarter, driven by growth in reserve income and other revenue. The company's shares rose more than 15% in pre-market trading.

Net income from continuing operations rose to $133.42 million or $0.43 per share from $4.43 million or breakeven per share in the year-ago quarter.

Including discontinued operations, net income was $133.41 million or $0.43 per share compared with $3.11 million or breakeven per share last year.

Operating income from continuing operations rose to $55.19 million from $794,000 a year earlier.

Other income also increased to $84.99 million from $9.573 million.

Adjusted EBITDA was $167 million, an increase of 412% year-over-year

Total revenue and reserve income increased 77% to $770.23 million from $435.37 million. Reserve income climbed to $733.39 million from $432.97 million, while other revenue rose to $36.84 million from $2.40 million.

For 2026, the company expects other revenue to be in the range of $150 million - $170 million.

Circle Internet stock closed at $61.37 on Tuesday, up 0.33%.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Circle Internet Group

mehr Nachrichten

Analysen zu Circle Internet Group

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Circle Internet Group 67,20 29,23% Circle Internet Group

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen