Circle Internet Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Circle Internet Group hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,84 USD. Im letzten Jahr hatte Circle Internet Group einen Gewinn von 0,720 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 864,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 739,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at