Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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07.08.2026 23:25:37
Circle Internet Group vs. Salesforce: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors choosing between high-growth fintech and established software giants face a unique dilemma. Should you bet on Circle Internet Group (NYSE:CRCL) or the proven cloud dominance of Salesforce (NYSE:CRM)?Circle provides the infrastructure for digital dollars, while Salesforce offers a comprehensive suite of customer relationship tools. While both leverage modern technology to disrupt traditional business models, they operate in very different corners of the economy. One focuses on the future of digital currency, while the other centers on global business productivity.Circle issues USDC, a stablecoin backed by dollar-denominated assets. It targets businesses, developers, and financial institutions looking for blockchain-based settlement. Notable partners include BlackRock, which manages its reserve fund, and BNY, acting as custodian.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|56,90
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|Salesforce
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