Circle Internet Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Circle Internet Group hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 76,91 Prozent auf 770,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 435,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Circle Internet Group vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,290 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Circle Internet Group 2,75 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 1,255 USD und einem Umsatz von 2,72 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

