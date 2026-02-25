Circle Internet Group Aktie
WKN DE: A417ZL / ISIN: US1725731079
|Erwartungen übertroffen
|
25.02.2026 17:08:00
Circle Internet überzeugt mit Umsatzsprung - Aktie steigt zweistellig
• Quartalsergebnis deutlich in der Gewinnzone
• Umsatz klar gesteigert
Circle Internet verbuchte im vierten Quartal 2025 einen Gewinn von 0,43 US-Dollar je Aktie. Das Ergebnis übertraf somit die Schätzungen der Analysten von 0,15 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen ein ausgeglichenes Ergebnis (0,00 US-Dollar) je Aktie erzielt.
Der Umsatz von Circle Internet im Berichtsquartal wuchs auf 770,2 Millionen US-Dollar, nach 435,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten die Umsatzerlöse für das vierte Quartal auf 749,3 Millionen US-Dollar geschätzt.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 berichtete Circle Internet ein Minus von 0,44 US-Dollar je Aktie, nach +0,30 US-Dollar je Aktie im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Auf der Umsatzseite verbuchte der Konzern im Gesamtjahr 2,75 Milliarden US-Dollar und damit mehr als die 1,68 Milliarden US-Dollar im Fiskaljahr zuvor.
So reagiert die Circle-Aktie
Im Handel an der NASDAQ klettert die Circle Internet-Aktie zeitweise um 21,69 Prozent auf 74,68 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Circle Internet Group
|
24.02.26
|Ausblick: Circle Internet Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Circle Internet Group
Aktien in diesem Artikel
|Circle Internet Group
|64,00
|23,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- US-Börsen fester -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.