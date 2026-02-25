Circle Internet überzeugt mit Umsatzsprung - Aktie steigt zweistellig

Der Stablecoin-Anbieter Circle Internet hat am Mittwoch seine Zahlen für das vergangene Quartal sowie Geschäftsjahr vorgestellt.

• Circle Internet-Anleger jubeln• Quartalsergebnis deutlich in der Gewinnzone• Umsatz klar gesteigert

Circle Internet verbuchte im vierten Quartal 2025 einen Gewinn von 0,43 US-Dollar je Aktie. Das Ergebnis übertraf somit die Schätzungen der Analysten von 0,15 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen ein ausgeglichenes Ergebnis (0,00 US-Dollar) je Aktie erzielt.

Der Umsatz von Circle Internet im Berichtsquartal wuchs auf 770,2 Millionen US-Dollar, nach 435,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten die Umsatzerlöse für das vierte Quartal auf 749,3 Millionen US-Dollar geschätzt.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 berichtete Circle Internet ein Minus von 0,44 US-Dollar je Aktie, nach +0,30 US-Dollar je Aktie im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Auf der Umsatzseite verbuchte der Konzern im Gesamtjahr 2,75 Milliarden US-Dollar und damit mehr als die 1,68 Milliarden US-Dollar im Fiskaljahr zuvor.

So reagiert die Circle-Aktie

Im Handel an der NASDAQ klettert die Circle Internet-Aktie zeitweise um 21,69 Prozent auf 74,68 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at