Circle Internet Group Aktie

Circle Internet Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A417ZL / ISIN: US1725731079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Erwartungen übertroffen 25.02.2026 17:08:00

Circle Internet überzeugt mit Umsatzsprung - Aktie steigt zweistellig

Circle Internet überzeugt mit Umsatzsprung - Aktie steigt zweistellig

Der Stablecoin-Anbieter Circle Internet hat am Mittwoch seine Zahlen für das vergangene Quartal sowie Geschäftsjahr vorgestellt.

• Circle Internet-Anleger jubeln
• Quartalsergebnis deutlich in der Gewinnzone
• Umsatz klar gesteigert

Circle Internet verbuchte im vierten Quartal 2025 einen Gewinn von 0,43 US-Dollar je Aktie. Das Ergebnis übertraf somit die Schätzungen der Analysten von 0,15 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen ein ausgeglichenes Ergebnis (0,00 US-Dollar) je Aktie erzielt.

Der Umsatz von Circle Internet im Berichtsquartal wuchs auf 770,2 Millionen US-Dollar, nach 435,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten die Umsatzerlöse für das vierte Quartal auf 749,3 Millionen US-Dollar geschätzt.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 berichtete Circle Internet ein Minus von 0,44 US-Dollar je Aktie, nach +0,30 US-Dollar je Aktie im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Auf der Umsatzseite verbuchte der Konzern im Gesamtjahr 2,75 Milliarden US-Dollar und damit mehr als die 1,68 Milliarden US-Dollar im Fiskaljahr zuvor.

So reagiert die Circle-Aktie

Im Handel an der NASDAQ klettert die Circle Internet-Aktie zeitweise um 21,69 Prozent auf 74,68 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Quantum eMotion-Aktie mit Kurseinbruch: Ernüchterung nach NYSE-Listing

Bildquelle: Jarretera / Shutterstock.com

Nachrichten zu Circle Internet Group

mehr Nachrichten

Analysen zu Circle Internet Group

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Circle Internet Group 64,00 23,08% Circle Internet Group

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:11 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- US-Börsen fester -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen