Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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31.08.2026 11:06:00
Circle Your Calendars: Sept. 9 May Be a Huge Day for SpaceX and Its Shareholders
Less than three months ago, on June 12, Elon Musk's Space Exploration Technologies (SpaceX) (NASDAQ: SPCX) rewrote Wall Street's record books. Not only did SpaceX become the largest-ever initial public offering (IPO), but the $85.7 billion raised from its debut, including the underwriters' overallotment, nearly tripled the previous record holder, Saudi Aramco ($29.4 billion). But SpaceX isn't done making history. Due to its unique share unlock structure, Sept. 9 marks the next major milestone for the company and its shareholders.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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28.08.26
|BYD-Aktie: Halbjahresgewinn des Tesla-Konkurrenten sinkt - auch Umsatz schwächelt (finanzen.at)
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28.08.26
|SpaceX considered as a leasing company (Financial Times)
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26.08.26
|SpaceX will 100 Milliarden US-Dollar in neuen Weltraumbahnhof stecken (Spiegel Online)
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25.08.26
|SpaceX commits $100bn to Louisiana space base (Financial Times)
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25.08.26
|S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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24.08.26
|China-Schock: Tesla ruft Millionen Autos zurück - Aktie wenig bewegt (dpa-AFX)
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24.08.26
|Roboter-Boom in China: Tesla-Sparte Optimus winkt Aufwind - Aktie im Blick (finanzen.at)
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23.08.26
|Tesla ruft fast drei Millionen Autos in China zurück (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|310,90
|3,15%
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