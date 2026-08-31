Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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31.08.2026 11:06:00

Circle Your Calendars: Sept. 9 May Be a Huge Day for SpaceX and Its Shareholders

Less than three months ago, on June 12, Elon Musk's Space Exploration Technologies (SpaceX) (NASDAQ: SPCX) rewrote Wall Street's record books. Not only did SpaceX become the largest-ever initial public offering (IPO), but the $85.7 billion raised from its debut, including the underwriters' overallotment, nearly tripled the previous record holder, Saudi Aramco ($29.4 billion). But SpaceX isn't done making history. Due to its unique share unlock structure, Sept. 9 marks the next major milestone for the company and its shareholders.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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