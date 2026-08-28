Circuit Fabology Microelectronics Equipment A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Circuit Fabology Microelectronics Equipment A äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,31 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,690 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Circuit Fabology Microelectronics Equipment A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 590,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 412,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at