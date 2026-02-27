27.02.2026 06:31:29

Circuit Fabology Microelectronics Equipment A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Circuit Fabology Microelectronics Equipment A ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Circuit Fabology Microelectronics Equipment A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,69 CNY. Im letzten Jahr hatte Circuit Fabology Microelectronics Equipment A einen Gewinn von 0,050 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 474,6 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 101,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 236,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,20 CNY. Im Vorjahr hatte Circuit Fabology Microelectronics Equipment A 1,23 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Circuit Fabology Microelectronics Equipment A mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 951,64 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 47,97 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 2,22 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 1,46 Milliarden CNY gerechnet.

