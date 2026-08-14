Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
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14.08.2026 12:56:00
Cirqa Smart Ring: Garmin plant offenbar Einstieg in den Smartring-Markt
Ein Datenbankeintrag deutet darauf hin, dass Garmin sein Portfolio um einen Smartring erweitert. Das Produkt könnte unter dem Namen Cirqa erscheinen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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