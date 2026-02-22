Cirrus Logic Aktie

WKN: 877381 / ISIN: US1727551004

22.02.2026 02:31:43

Cirrus Logic EVP Sells 3000 Shares as Company Experiences High Executive Transactional Activity

Justin E. Dougherty, EVP, Global Operations at Cirrus Logic (NASDAQ:CRUS), reported the sale of 3,000 shares of common stock on Feb. 11, 2026, for total proceeds of approximately $429,000, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($143.16). Post-transaction value based on the closing price of Feb. 11, 2026 (141.18). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
