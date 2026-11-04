Cirrus Logic Inc. Profit Declines In Q2

(RTTNews) - Cirrus Logic Inc. (CRUS) announced earnings for second quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $114.739 million, or $2.23 per share. This compares with $131.596 million, or $2.48 per share, last year.

Excluding items, Cirrus Logic Inc. reported adjusted earnings of $139.176 million or $2.70 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.3% to $559.462 million from $560.960 million last year.

Cirrus Logic Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $114.739 Mln. vs. $131.596 Mln. last year. -EPS: $2.23 vs. $2.48 last year. -Revenue: $559.462 Mln vs. $560.960 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 510 M To $ 570 M