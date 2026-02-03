Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|
03.02.2026 22:08:02
Cirrus Logic Inc. Q3 Profit Advances
(RTTNews) - Cirrus Logic Inc. (CRUS) released earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $140.310 million, or $2.66 per share. This compares with $116.005 million, or $2.11 per share, last year.
Excluding items, Cirrus Logic Inc. reported adjusted earnings of $156.698 million or $2.97 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.5% to $580.624 million from $555.738 million last year.
Cirrus Logic Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $140.310 Mln. vs. $116.005 Mln. last year. -EPS: $2.66 vs. $2.11 last year. -Revenue: $580.624 Mln vs. $555.738 Mln last year.
Nachrichten zu Cirrus Logic Inc.
Analysen zu Cirrus Logic Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Cirrus Logic Inc.
|105,00
|-4,55%
