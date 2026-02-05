|
05.02.2026 06:31:28
Cirrus Logic informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cirrus Logic veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,11 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 580,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 555,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
