Cirrus Logic informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cirrus Logic lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,31 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Cirrus Logic im vergangenen Quartal 448,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cirrus Logic 424,5 Millionen USD umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 7,85 USD gegenüber 6,00 USD im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 2,00 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at