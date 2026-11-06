Cirrus Logic stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cirrus Logic präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cirrus Logic ein EPS von 2,48 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Cirrus Logic 559,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 561,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at