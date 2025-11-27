Cirsa Enterprises SLU Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cirsa Enterprises SLU Registered veröffentlichte am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,24 Prozent auf 397,7 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 381,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at