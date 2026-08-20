Cirtran legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cirtran hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 588,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cirtran einen Umsatz von 0,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at