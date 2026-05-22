Cirtran: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cirtran stellte am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cirtran -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 152,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at