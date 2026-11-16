Cirtran zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cirtran hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 46,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at