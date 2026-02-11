Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|
11.02.2026 15:50:00
Cisco: Neuer 102,4-Tbit/s-Switching-Chip Silicon One G300 für KI-Rechenzentren
Cisco stellt den Silicon One G300 vor – einen Ethernet-Switch-Chip mit 102,4 Tbit/s Bandbreite, der speziell für KI-Cluster im Gigawatt-Maßstab ausgelegt ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
|
Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.