Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
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08.08.2026 15:54:54
Cisco, Top Dow Jones Stock of 2026, Faces Crucial Test as Earnings Loom
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Nachrichten zu Dow Inc
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|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dow von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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|NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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22.07.26
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|WDH/Aktien New York Ausblick: Verluste vor dem Wochenende erwartet - KI-Sorgen (dpa-AFX)
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20.07.26
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.