Cisco-Aktie an der Nulllinie: Barclays senkt Cisco von "Overweight" auf 'Equal Weight' - Arista Networks hoch

Analyst Tim Long nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Ringtausch vor, indem er Arista Networks im Gegenzug auf "Overweight" hochstufte. Während er für den Netzwerktechnik-Hersteller Arista konstruktiver auf die Nachfrage nach Cloud-Lösungen blickt, schwindet in dieser Hinsicht sein Optimismus für Cisco . Bei dem Netzwerkausrüster sieht er gesamtwirtschaftliche Risiken und die Gefahr eines sinkenden Marktanteils.

Die Cisco-Aktie verharrt an der NASDAQ zeitweise beim Vortagesschlusskurs von 42,58 US-Dollar, während die Arista Networks-Aktie an der NYSE zwischenzeitlich bei 2,4 Prozent auf 116,81 US-Dollar zulegt.

