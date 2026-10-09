Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
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09.10.2026 22:10:00
Cisco Appoints Girish Rishi to its Board of Directors
Cisco appoints Girish Rishi to its board of directors effective October 9, 2026.
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09.10.26
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07.10.26
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06.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
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Analysen zu Cisco Inc.
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.