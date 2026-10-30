Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
|
30.10.2026 08:51:00
Cisco-Firewalls und GitLab-Lücke werden angegriffen
Cisco-Logo vor einem Hintergrund aus grünem Code" />
Bösartige Akteure missbrauchen Schwachstellen in Ciscos SSL-VPN und GitLab. Updates stehen bereit, Admins sollten sie installieren.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
30.10.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
30.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schließt im Plus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Cisco Inc.
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cisco Inc.
|93,48
|-4,25%
|Cisco Systems Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|35 760,00
|-2,08%
|Gitlab Inc Registered Shs -A-
|48,21
|-3,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.