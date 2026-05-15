Cisco gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cisco hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Cisco im vergangenen Quartal 15,84 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cisco 14,15 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at