14.11.2025 06:31:28
Cisco hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Cisco gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,680 USD je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,53 Prozent auf 14,88 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
