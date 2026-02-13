Cisco hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cisco hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,35 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 13,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at