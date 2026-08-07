Cisco Aktie

Cisco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

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07.08.2026 10:23:00

Cisco Raised Its AI Order Target to $9 Billion. Here's What Investors Need to Know.

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) has quietly become one of the year's big artificial intelligence (AI) trades. Shares of the networking giant closed Tuesday at $121.74, up 5% on the day and about 60% higher in 2026 as of this writing. That leaves it about 7% shy of its 52-week high ($130.37) -- for a company whose revenue grew 5% last fiscal year.The number doing most of the work is $9 billion. That's how much in AI infrastructure orders Cisco now expects to take from hyperscalers (the giant cloud companies building AI data centers) in fiscal 2026, a target it raised from $5 billion on its fiscal third-quarter earnings call in May.So, with shares priced like a growth stock again, how much growth can $9 billion of orders actually buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Cisco Inc. 104,68 -0,06% Cisco Inc.
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