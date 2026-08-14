Cisco: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cisco hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,710 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Cisco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,25 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,33 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Cisco im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 63,33 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 56,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at