Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|
13.08.2025 22:44:38
Cisco steigert Umsatz und Gewinn - Anleger vermissen KI-Fantasie
SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco hat mit einem zurückhaltenden Ausblick KI-Hoffnungen von Anlegern enttäuscht. Der Umsatz dürfte im gerade angelaufenen Geschäftsjahr bei 59 bis 60 Milliarden US-Dollar landen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Experten rechnen bereits mit einem Erreichen der Spannenmitte. Einige Analysten hatten sogar mehr als 61 Milliarden Dollar erwartet. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) erwartet Cisco 4,00 bis 4,06 Dollar. Auch hier liegt die durchschnittliche Markterwartung bereits bei der Spannenmitte.
Die Cisco-Aktie rutschte im nachbörslichen Handel um etwas mehr als zwei Prozent ab. Seit Jahresbeginn hat der Titel allerdings um 19 Prozent zugelegt und damit besser als der Dow Jones abgeschnitten. Im abgelaufenen vierten Quartal stieg der Umsatz um acht Prozent auf 14,7 Milliarden Dollar. Der Gewinn legte unter dem Strich um fast ein Drittel auf 2,8 Milliarden Dollar zu. Damit erfüllte Cisco sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Analystenerwartungen.
Im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 zog der Umsatz um fünf Prozent auf 56,7 Milliarden Dollar an. Unter dem Strich verdiente der Konzern 10,5 Milliarden Dollar und damit etwas mehr als im Jahr davor./he/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cisco Inc.mehr Nachrichten
|
22:44
|Cisco steigert Umsatz und Gewinn - Anleger vermissen KI-Fantasie (dpa-AFX)
|
22:35
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
20:05
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
18:03
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
16:04
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12:00
|MARKT USA/Zinssenkungshoffnungen treiben Wall Street weiter an (Dow Jones)
|
11.08.25
|Handel in New York: Dow Jones legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.08.25
|Schwache Performance in New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)