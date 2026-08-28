Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
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28.08.2026 19:13:43
Cisco Stock Slips as Investors Weigh AI Growth, Guidance, Tech Weakness
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Nachrichten zu Cisco Inc.
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28.08.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
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28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Dow Jones aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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26.08.26
|Verluste in New York: Dow Jones in der Verlustzone (finanzen.at)
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26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
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26.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cisco-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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Analysen zu Cisco Inc.
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.