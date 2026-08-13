Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
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13.08.2026 10:21:19
Cisco Systems, Applied Materials and 3 Stocks to Watch Heading Into Thursday
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Nachrichten zu Applied Materials Inc.
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14.08.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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14.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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14.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
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14.08.26
|Schwache Performance in New York: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
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14.08.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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14.08.26
|Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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14.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
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14.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Cisco Inc.
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
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|13.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 325,00
|2,25%
|Applied Materials Inc.
|436,70
|-5,67%
|Cisco Inc.
|96,64
|-0,89%
|Cisco Systems Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|35 780,00
|-9,10%
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Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.