Cisco Systems gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cisco Systems präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 230,79 ARS gegenüber 124,52 ARS im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,04 Prozent auf 22 139,97 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14 279,94 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

