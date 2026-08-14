Cisco Systems hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cisco Systems lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 280,46 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 170,42 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,63 Prozent auf 24 940,43 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17 609,51 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Cisco Systems hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 944,26 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 543,44 ARS je Aktie gewesen.

Cisco Systems hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 89 783,06 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 60 368,24 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at